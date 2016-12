Carnecitas ( 22 – 12 – 2016 )

¿Desaire?

A diferencia de las reuniones anteriores (con Keiko Fujimori y la bancada de Acción Popular) PPK no acompañó a los representantes de la bancada Frente Amplio en la conferencia de prensa. Según dijo, dejó a los parlamentarios para dirigirse a su casa en San Isidro para reunirse con la bancada aprista. “Yo sigo a mi otra reunión que es con unos grandes amigos de ellos”, dijo como despedida.

¿Y ellas?

Dicho sea de paso, faltaron a la reunión la “vocera alterna” de la bancada, Mariza Glave, e Indira Huilca, por ejemplo. Parece que Marco Arana ya no convoca a nadie y la unidad de la bancada es solo un decir.

Se busca chamba

Ahora que el Frente Amplio se parte. Y como es lógico que Tierra y Libertad no le pasará su diezmo a Veronika Mendoza para que se dedique a hacer vida política sin trabajar, lo lógico es que se vaya poniendo a buscar trabajo

Patrocinadores

Ahora que Mendoza no se le conoce oficio, debería explicar cómo hace para vivir, ya que el sueldo como congresista hace cinco meses que no le cae. Y si no aclara ese punto, no faltará quienes entren en sospecha si no habrá recibido alguito de los millones que se administra en las agendas.

El silencio de Nadine

Hablando de las agendas. Ayer el Perú fue designado como sede del VII Congreso Mundial de la Quinua. Solo falta que Nadine Heredia, que mandó a la quiebra a varios agricultores por su pésima gestión, intente tirarse los jamones que ese logro es fruto de su trabajo.

Prioridad Ejecutivo

Hoy se reúne la Comisión Permanente del Congreso. Y los dos únicos temas que verá son dos temas propuestos por el Ejecutivo. No se puede quejar que no le dan prioridad a sus temas.

Sobón

Parece que Mauricio Mulder y Yonhy Lescano están ya para ‘chocarla a la salida’. Ayer el aprista llamó el acciopopulista ‘sobón de Kenji’. “El día de la censura, en su discurso, Yonhy Lescano dijo ‘yo creo que aquí además hay fisuras en la bancada fujimorista porque Kenji no ha venido’, como diciendo, ‘Kenji sí está con nuestra posición’. Al final, Kenji llegó y votó a favor de la censura. Entonces, yo dije ‘este se ha convertido en un…’ y se lo dije en el discurso, en un sobón. Me parecía eso”, dijo.

Furgón

Pero la cosa no quedó ahí. Lescano salió con el pie en alto a responder el insulto. Llamó a su colega “furgón de cola del fujimorismo” y explicó que “cada vez que nosotros cuestionamos al fujimorismo, él se para y los defiende”.

Protocolo a gritos

Hace unos días, mientras Yohny Lescano declaraba a la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos, a unos metros estaba gritando el nuevo jefe de Protocolo del Congreso. Al parecer, el funcionario le llamaba la atención a un trabajador, pero fue de muy mal gusto la forma en que lo hizo.

Se entrega

Yván Vasquez, ex gobernador regional de Loreto, se puso a derecho, un día después de que se le condenara a 6 años de cárcel efectiva. En las próximas horas sería internado en el centro penitenciario de Loreto.

Reunión

El gobierno convocará a las distintas fuerzas políticas del Perú a una reunión del foro del Acuerdo Nacional, a realizarse la próxima semana. Así lo anunció el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, tras una nueva sesión del Consejo de Ministros.

Internada

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la República, Luz Salgado, fue internada en una clínica ubicada en el distrito limeño de San Isidro, tras sufrir una descompensación.

44 decretos

El Poder Ejecutivo ha aprobado hasta el momento 44 decretos al amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República, señaló el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.