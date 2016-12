Guardiola: “Con el respeto que le tengo a Cristiano, Messi está a otro nivel”

El entrenador del Manchester City coincide con Luis Enrique

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró que Lionel Messi se encuentra en otro nivel en comparación a todos los demás jugadores.

“Estoy de acuerdo con él (Luis Enrique). Leo es el mejor porque juega, hace goles y sabe hacer jugar a los demás. Con el respeto que le tengo a otros grandes jugadores, a Cristiano el primero, Messi está a otro nivel”, declaró Guardiola en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre el Balón de Oro.

De esta manera, Guardiola se hizo eco de las declaraciones de Luis Enrique, actual entrenador de Barcelona, quien afirmó que Messi es “incomparable con nadie en toda la historia” poco después del cuarto Balón de Oro obtenido por Ronaldo.

Messi y Ronaldo competirán una vez más en la terna “Mejor Jugador FIFA 2016” en la ceremonia que se llevará a cabo el 9 de enero de 2017.

Por otra el técnico español habló sobre el Hull City su siguiente rival en la Premier League, “He visto bastantes partidos y son un equipo especial. Intentan jugar más que otros, y Silva ya me ha avisado de lo que significa jugar allí en estas fechas”.

Pep afirmó que no tiene previsto incorporar a nadie en este mercado invernal, “Estoy contento con lo que tengo. No digo que no miremos nada, pero en principio no ficharemos”.

Por último, Guardiola reflexionó sobre las más recientes actuaciones del City en la Premier, “Hemos recibido menos ocasiones (de gol), pero tenemos que seguir siendo más sólidos y efectivos. Ante el Arsenal fuimos más agresivos, controlamos y supimos jugar a la contra, pero cada partido es diferente y pueden pasar muchas cosas”.