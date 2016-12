Antonio Cartagena pide a su pareja que aborte

Conductora de “Nunca más” hace grave acusación contra el salsero

La periodista presentará, este domingo, audios en los que el artista exige a su pareja interrumpir su embarazo.

El salsero Antonio Cartagena se encuentra en el ojo de la tormenta tras pedirle a su pareja que aborte a su propio bebé. La denuncia lo realizó la conductora de “Nunca más”, Andrea Llosa, quien en su cuenta de Facebook publicó un avance del informe.

“Es lamentable la actitud cobarde e irresponsable del salsero Antonio Cartagena. Tuvo una relación con una mujer, ella quedó embarazada pero él le pidió que aborte y como ella decidió continuar con el embarazo él ya le advirtió que no tendrá ningún vínculo con su hijo, tampoco el apellido. Este domingo a las 8:30 p. m., los espero en Nunca Más con la historia completa”, escribió la periodista en su red social.

En el adelanto del video, se escucha decir al salsero, a la que sería su pareja, que aborte porque no se quiere hacer cargo del bebé.

“¿Quieres tener el hijo? Yo quiero que no le tengas. Podemos hacer un aborto clínico”, señala un insensible Cartagena, según se puede ver en el material. “No quiero hacerlo (tenerlo) porque no hay un sentimiento. Ponle si quieres mi apellido, no me importa”, continuó.

“Oye, tú tienes que firmar, es su derecho (del bebé)”, fue la repuesta que la joven que supuestamente está embarazada del cantante.

Como se sabe, no es la primera vez que Andrea Llosa deja al descubierto a figuras del espectáculo. Anteriormente, intentó ayudar a Karla Solf, quien acusó a expareja, Ronny García, de maltratarla. Sin embargo, luego de la denuncia, la joven salió a desmentir sus propias palabras.