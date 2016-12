El libre comercio no es la panacea

Por: Eduardo Farah H.

Ya pasó lo relacionado al Ministro de Educación, por lo tanto tenemos que dedicarnos a resolver el gran problema del enfriamiento de la economía.

En octubre el PBI creció 2.1% y esto gracias a la minería, si no hubiese habido este avance, el PBI hubiera crecido sólo 0.19%.

Una de las formas de hacer que nuestra economía se reactive es cerrando la brecha de infraestructura, que es más del 10% del PBI.

El gobierno debe echar a andar lo antes posible los proyectos del tren eléctrico subterráneo, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Gasoducto Sur Peruano y el Aeropuerto de Chincheros, estas obras podrían hacer que la economía nacional se reactive.

Estamos en tiempos de navidad y obviamente las ventas de comercio mayorista y minorista están funcionando bien, pero hay que tener en cuenta que para cierto sector de la industria nacional los meses de menos demanda son los meses de diciembre, enero, febrero, por lo tanto hay que cuidar escrupulosamente la compra de materia prima y los balances de material para no tener stock mas allá de lo permisible.

Obviamente los escenarios del próximo año son alentadores y esperamos que la nueva administración americana tenga una buena disposición a la compra de materia prima y productos terminados de sus socios comerciales de América Latina.

Algo que nos preocupa es la situación de la Balanza Comercial del Perú.

En el año 2012, hemos tenido un desbalance de 6,177,185.98 millones de dólares; en el año 2013 el desbalance fue de 1,431.429.78 millones de dólares; en el año 2014 fue de US$ 1,450,113,777; en el año 2015 el desbalance fue de US$ 3’016,621.53; en el año 2016 el cálculo aproximado es de 5 millones de dólares.

Estos desbalances en la Balanza Comercial nos lleva a un problema de balanza de pago empujando el costo del dólar y poniéndonos en una posición muy en desventaja frente a otros países .

La única manera de poder evitar estos problemas es bajando nuestra importación de productos que se fabrican en el país o exportando mucho más de lo que exportamos para de esta manera evitar un descalabro económico para la población.

Nadie pide que cierren los mercados, pero sí pedimos que se revise la importación de productos tanto en calidad como en costos, de tal manera que evitemos las subvaluaciones, el contrabando y otros hechos que no son permitidos por la OMC.

En todos los países del mundo, los libre mercados no existen; acaba de crear el país de Colombia un impuesto para el ingreso de textiles a Colombia con un valor de peso especifico para esos productos textiles y nosotros nos preguntamos ¿por qué el Perú no lo puede hacer?

Tenemos cerca de un millón de jóvenes que no tienen trabajo, nos quejamos con toda razón de la seguridad ciudadana, pero no somos capaces de resolver los problemas que los jóvenes arriba descritos tienen para conseguir trabajo.

Reactivemos las obras civiles del ramo de construcción, como carreteras, irrigaciones, construcción de casas por parte del Estado para que así puedan los jóvenes obtener trabajo.

Esto no quiere decir que estemos en contra del gobierno, lo que tenemos que haces es que el gobierno se fije en las posibles salidas económicas al enfriamiento que estamos viviendo y todos sabemos que aunque me digan proteccionista que el libre comercio no es la panacea; esperamos que lo entiendan.