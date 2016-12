Voto de censura por unanimidad

Por: Francisco Chirinos Soto

Carecía por completo de información alguna en el sentido de que el Congreso del Perú o, en su momento, por separado, las cámaras de Senadores y Diputados, hubieran sancionado un voto de censura contra un gabinete o un ministro por unanimidad, como inexplicablemente acaba de suceder en el caso del Ministro de Educación. Anteriormente, producida una interpelación y presentada una moción de censura, o formulada esta última sin el previo requisito de la interpelación, como es perfectamente posible, se daba inicio a encendidas y prolongadas polémicas entre los autores de la moción y quienes, discrepando de la misma, ejercían la defensa del ministro bajo cuestión. Y, finalmente, venía la votación. En algunos casos con una mayoría bastante holgada y en otros con escasa diferencia de votos, el ministro terminaba derribado. Pero sus defensores la luchaban hasta el final y, por cierto, emitían su voto en contra de la moción de censura.

En cambio lo que ocurrió hace pocos días en nuestra Cámara Única fue poco menos que sorprendente. Después de un debate no muy extenso, la Presidenta del Congreso, señora Luz Salgado, puso al voto la moción de censura y la propia Presidenta anunció en términos muy claros el resultado: La moción de censura –dijo- ha sido aprobada con 78 votos a favor, CERO en contra y CERO abstenciones. Quiere decir que los beligerantes y hasta agresivos defensores del Ministro no votaron y con ello dieron lugar a este acontecimiento verdaderamente insólito, en el sentido de que el Congreso de la República había sancionado la caída del ministro nada menos que por unanimidad. Hubo un congresista, el señor Jorge del Castillo, que estuvo presente y no votó. Esa fue una abstención más. Y, por tanto, la unanimidad quedó del todo consolidada.

Se ha comentado que los congresistas defensores del ministro, o sea los contrarios a la censura, ingresaron a la sesión, tras haber “marcado tarjeta” y se retiraron una vez que se dio por agotado el debate. Y los mismos comentarios señalan que actuaron de esa manera para registrar su asistencia y no sufrir recorte alguno en sus emolumentos. No quiero creer que tales fueran las intenciones subyacentes, puesto que estoy plenamente persuadido del nivel ético de muchos de ellos: Olaechea, Aráoz, García Belaúnde, Costa, De Belaúnde, Heresi, Sheput, Lombardi, Arana, son algunos, entre varios otros, a quienes considero incapaces de menudas motivaciones crematísticas. Pero se equivocaron de medio a medio porque, como acabo de explicar, dejaron en el hemiciclo a quienes determinaron la caída del ministro por el voto unánime del Congreso de la República. Su obligación era permanecer en sus asientos y votar.

El ministro censurado ha sido ya, de acuerdo al mandato constitucional, reemplazado en su cartera y ha sido una dama ilustrada y con valiosa experiencia en el campo educacional quien ha sumido las funciones respectivas. La sangre no ha llegado al río, como no podía ni debía llegar. Al río ha llegado únicamente, por vía de una cloaca, la cantidad de insultos e improperios vertidos en su mayor parte por congresistas que no votaron, pero insultaron. Mejor hubiera sido que no insultaran, pero que votaran. Para eso, para debatir y votar, están los prominentes cargos que les ha confiado la soberanía nacional.