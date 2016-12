Odebrecht habría entregado US$ 400 mil a Ollanta y Nadine

A través de Martín Belaunde, según colaborador eficaz

El portal Manifiesto.net.pe señaló que el 2 de julio del 2015, el Colaborador con clave N° 03-2015 declaró ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial Contra el Lavado de Activos que en el verano del 2006 el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia se reunieron a puerta cerrada con Jorge Barata de Odebrecht, quien les habría entregado, en una cita posterior, US$ 400,000 a través del hoy apresado Martín Belaúnde Lossio.

Según el expediente del caso N° 69-2015, la reunión entre Barata, mano derecha de Marcelo Odebrecht en el Perú, y la ex pareja presidencial, se habría llevado a cabo en los primeros días de marzo en una residencia de la calle Las Moreras, en la urbanización Camacho, La Molina, propiedad del ex congresista Alvaro Gutiérrez Cueva.

“Acota el Colaborador con clave N° 03-2015 que, producida la reunión, encontrándose presentes Ollanta Humala, Nadine Heredia, Belaúnde Lossio y el señor Jorge Barata, conversaron varios temas de coyuntura. El señor Humala propuso su plan de gobierno, indicándole al señor Jorge Barata de que no debían temer a los rumores que se venían transmitiendo en la prensa, es decir que no iban a implementar un gobierno estatista, pidiéndole apoyo económico para la campaña, ante lo cual el señor Jorge Barata indicó que no había inconveniente“, consigna el expediente.

El documento señala que dos días después de ese encuentro, el entonces asesor humalista Martín Belaunde Lossio fue citado a las oficinas de Odebrecht, ubicadas en la primera planta de un edificio de 15 pisos, frente a la Comandancia General del Ejército, en San Borja, conocida como el “Pentagonito”.

“Encontrándose con el señor Jorge Barata, este le entregó (a Belaúnde Lossio) una bolsa de papel grueso con dos asas, en la que se veía por encima que contenía dinero. El señor Martín Belaúnde Lossio metió la bolsa que le entregaron dentro de una mochila Nike azul que había llevado, se despidió y se retiró”, agrega el expediente.