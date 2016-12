Ideología de género divide a PPKausas

Moisés Guía señaló que promoverá una moción para rechazar este punto

“Yo no respaldo este tipo de medidas”, afirmó el oficialista

José Carmen

El parlamentario oficialista Moisés Guía mostró su rechazo a la aprobación del programa curricular promovido por el Ministerio de Educación, en el cual se incluye la ideología de género, y aseguró que buscará promover una moción multipartidaria para rechazar este punto de la política educativa en el país.

“Por mi condición cristiano religioso, yo no voy a respaldar esta medida. Por el contrario, voy a buscar el apoyo de otros congresistas que compartan mi tendencia cristiana, para así promover una moción multipartidaria que nos permita ver este caso, y así pronunciarnos y remover esto”, indicó el congresista.

Guía también desestimó la posición del presidente Kuczynski, quien había señalado que respaldaría al milímetro todo lo que propuso el exministro de Educación Jaime Saavedra, y aseguró que la postura del Ejecutivo no será un impedimento para rechazar este punto.

Asimismo, el legislador oficialista señaló que los congresistas provincianos del partido de gobierno se sumarán a su pedido de anulación de esta enseñanza de ideología, y aseguró que en este tipo de temas no existirán posturas partidarias, todo lo contrario, cada parlamentario podrá ejercer su voto de conciencia.

“(Así Kuczynski respalde esta medida) Yo lo voy a rechazar, y no solo yo, somos todos los congresistas provincianos los que estamos en contra de esta medida, no lo vemos correcto, y tienen que escuchar nuestra opinión. También hay algunos de Lima que no quieren que esto proceda, es decir, no tienen la mayoría, y no es división, porque no hay un consenso en este tipo de temas. Quienes apoyan estos proyectos, lo hacen a manera personal, no a nombre de la bancada, son opiniones”, afirmó Moisés Guía.